Nasce a Coopernovilhos: Uma Nova Era para Carnes Nobres em São Joaquim

São Joaquim, 20 de setembro – Hoje, São Joaquim celebra um momento histórico com o nascimento da primeira cooperativa de Carnes Nobres no município. Com entusiasmo e determinação, 35 sócios se uniram para fundar a “Coopernovilhos”, um projeto que visa agregar valor aos animais dos produtores rurais locais.

A Coopernovilhos tem como missão produzir animais de qualidade diferenciada, destinados ao mercado de carnes nobres. Isso significa atender às praças com mais potencial econômico do estado de Santa Catarina. Já estão em andamento conversações com empresas de renome para distribuir essas carnes de alta qualidade em todo o estado.

O Presidente do Sindicato Rural de São Joaquim, vice-presidente da FAESC e Vice-Presidente do Sebrae SC, Marcos Pagani, destacou a importância dessa iniciativa para o setor pecuário local, enfatizando que essa cooperativa é uma inovação que trará um diferencial significativo para os produtores e consumidores finais.

Os animais abatidos serão de raças britânicase seus cruzamentos, novilhos precoces de até 30 meses de idade, com no máximo 4 dentes permanetes. Eles são engordados a pasto com suplementação, produzindo uma carne marmorizada e macia para atender os mercados mais exigentes. A visão futura inclui a expansão para atender os produtores da Serra Catarinense, resultando em uma carne com sabor e qualidade únicos.

A cooperativa começará com 35 associados, e a meta é aumentar o número de produtores para atender o maior mercado consumidor. A Coopernovilhos já iniciou contatos com redes de supermercados, priorizando redes menores inicialmente, mas com planos de expandir para grandes redes à medida que a demanda por matéria-prima crescer.

O Presidente da Coopernovilhos, Fabio Tashima, declarou: “Estamos no início de uma nova era, e com certeza, à medida que a demanda crescer, buscaremos mais cooperados para fortalecer essa iniciativa única.” A Coopernovilhos promete elevar o status das carnes nobres de São Joaquim e marcar um capítulo significativo na história da pecuária local.

Foram eleitos para comporem a Diretoria, os seguintes cooperados:

Presidente: Fabio Shindi Tashima

Vice-Presidente: Antônio Marcos Pagani de Souza

Diretor Financeiro: Adilson Castelo Branco

Diretor Secretário: Bruno Zanete Nesi

E como membros efetivos do Conselho Fiscal os senhores:

Murilo Souza da Rosa

Alexandre Flores Vieira

Evandro Proença de Sá

Para seus suplentes, os senhores:Mauricio Seminoti Zanette, Cristian Luenemberg e Vilton Cesar Souza todos já devidamente qualificados nesta Ata.