URUBICI (SC) RECEBE EVENTOS INTERNACIONAIS DE CICLISMO DE ESTRADA

A Serra Catarinense será o centro das atenções do ciclismo mundial na próxima semana. De 3 a 5 de outubro, Urubici sediará três importantes eventos do calendário mundial de Ciclismo de Estrada. O Gran Tour Ciclismo de Santa Catarina, o GP Urubici de Ciclismo e o GP Internacional de Ciclismo distribuirão pontos para o ranking da UCI (Union Cycliste Internationale), válidos para a classificação para as Olimpíadas de Paris, no próximo ano.



“Recebemos com muita honra eventos de diversos âmbitos, mas certamente, estas provas internacionais de ciclismo contribuem ainda mais para impulsionar a economia e o turismo, colocando Urubici no cenário global da modalidade, atraindo atletas e visitantes de diversos países. E claro, sediar eventos desse nível, é uma oportunidade para os moradores de Urubici além de contribuir para o desenvolvimento do esporte na região, estimulando a prática do ciclismo e inspirando jovens a se tornarem atletas e se envolverem na modalidade, criando uma cultura esportiva mais ativa e saudável”, comenta a Prefeita de Urubici, Mariza Costa.

A programação das etapas começa na terça-feira (3), com o Gran Tour Ciclismo de Santa Catarina. Os atletas enfrentarão um percurso de 128,7 km na categoria masculina, enquanto as mulheres terão pela frente um trajeto de 111,5 km. Na quarta-feira (4), será a vez do GP Urubici de Ciclismo, com provas de 79,7 km para os homens e 62,2 km para as mulheres. O GP Internacional de Ciclismo encerra a programação de eventos na quinta-feira (5), apresentando as provas mais longas: 169,4 km para os homens e 128,7 km para as mulheres.

Atletas de 10 países competirão em Urubici

No total, atletas de 10 países competirão na Serra Catarinense em busca de pontos e da premiação de R$ 65.000,00. Além da Seleção Brasileira da modalidade, estão confirmados ciclistas da Argentina, Bolívia, Colômbia, Estados Unidos, Panamá, Paraguai, Uruguai, Uzbequistão e Venezuela. Os três eventos têm classificação 1.2 e oferecem 40 pontos no ranking mundial.



Sete vezes campeão brasileiro, o catarinense André Gohr, de Brusque, estará nas disputas em Urubici. “Os eventos em Urubici serão extremamente importantes na busca pela vaga olímpica. Há muito tempo não tínhamos competições válidas pelo ranking mundial no Brasil, e ter a oportunidade de competir em provas desse nível em Santa Catarina é um privilégio. Ainda mais por se tratarem das últimas provas do ano, que somam pontos no ranking olímpico”, comenta.

Melhor brasileiro no ranking mundial 2021/2022, ele comenta ainda sobre a preparação para os eventos. “Minha expectativa é muito boa. Realizei um training camp de um mês na Colômbia, onde treinei em altitude, com foco nessas provas. Sinto-me muito bem e motivado, em uma forma física excelente. Espero poder disputar a vitória nesses três dias de provas e acumular pontos em busca da vaga olímpica”, encerra o catarinense.

O Gran Tour Ciclismo de Santa Catarina, GP Urubici de Ciclismo e GP Internacional de Ciclismo são válidos pelo calendário da UCI (Union Cycliste Internationale). A organização é da CBC (Confederação Brasileira de Ciclismo) em parceria com a FCF (Federação Catarinense de Ciclismo) e AACESC. As provas contam com os patrocínios da C Pack, Supermercados Koch, SOS Distribuidora de Alimentos, Unifique, Shimano e Riders. O evento conta com o apoio da Lei de Incentivo ao Esporte do Governo Federal, e apoio institucional da Prefeitura Municipal de Urubici, Governo do Estado de Santa Catarina e Fesporte.

Por Assessoria de imprensa da prefeitura de Urubici