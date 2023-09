Serra do Rio do Rastro terá um mutirão de limpeza em alusão ao Dia Mundial do Turismo

Nesta quarta-feira, dia 27, a prefeitura de Lauro Müller, com apoio do Centro Universitário Barriga Verde (Unibave), realizará um mutirão de limpeza na Serra do Rio do Rastro, em alusão ao Dia Mundial do Turismo. A ação acontece das 8 às 11 horas. A iniciativa, que busca unir preservação ambiental e turismo responsável, está aceitando voluntários que queiram auxiliar.

Conforme a secretária de Turismo de Lauro Müller, Patrícia Pontaldi, a Serra do Rio do Rastro, que é um cartão-postal da região, atrai milhares de turistas todos os anos, mas esse aumento na visitação também resulta em um crescimento da quantidade de resíduos deixados para trás. “Ciente da importância de manter essa área protegida e limpa, a prefeitura de Lauro Müller, com apoio das demais secretarias e o Unibave, propõem esta ação como um chamado à conscientização”, afirma a secretária.

Os interessados em participar podem entrar em contato com a Secretaria de Turismo de Lauro Müller, no telefone/WhatsApp (48) 3464-3430. A secretária ainda lembra que, além de remover resíduos e lixo, a atividade busca a conscientização da população e dos visitantes sobre a importância de preservar esse patrimônio natural para as gerações futuras.

Colaboração: Antonio Rozeng / Assessoria de Imprensa