1° Noite Farroupilha do CTG Minuano Catarinense, sábado 30 de setembro

Evento celebra a cultura gaúcha e marca as festividades, que inclui das diversas atividades ao longo do mês. Em uma noite repleta de tradição e celebração, o CTG Minuano Catarinense celebrará as festividades farroupilha com um jantar, o CTG que preserva à cultura tradicionalista, acreditando que eventos como este fortalecem os laços com as raízes culturais.

Haverá apresentação de artistas locais convidados. Canto gaita, violão, dança e declamações. E o grande show baile com o Paulinho Guazelli, Fábio Antunes e grupo. A partir das 19:30. Garanta seu ingresso!

O jantar que marca o mês das comemorações da Farroupilha no CTG, além de ser uma forma de homenagear os membros do CTG e lembrar o legado da Guerra dos Farrapos.

Confira a programação

Desde criança Paulinho sempre teve um amor muito especial e um enorme carinho por São Joaquim. Em toda sua infância e fase adulta cresceu indo visitar familiares na cidade e também no interior de São Joaquim, em especial seus avós, João Maria Matos de Souza (seu joãozinho, em memória) e Maria Matos de Souza que moravam na localidade de São Francisco Xavier, “Boqueirão”, bem próximo a Ponte das Goiabeiras.

Quando passamos a maioria das melhores fases de nossas vidas em um lugar tão especial assim, simplesmente eternizamos em nossa memória e nunca mais esquecemos. As lembranças do sítio da Vó Maria, para mim sempre serão guardadas da forma mais especial em meu coração. Dormindo, escutando o barulho do rio, bem na divisa com Rio Grande do Sul, as histórias que os avós contavam ao redor do fogão a lenha, a família toda se reunia, tudo contribuiu com que surgissem as melhores inspirações pra compor minhas músicas.

Tributo à Natureza, minha primeira canção de autoria, Sonho de Guri, que compus em Homenagem ao conjunto Os Serranos, em agradecimento a Deus e a este conjunto pela realização de um grande Sonho em minha vida, quando toquei com este conjunto na Festa de Santa Isabel no ano de 1995, quando tinha 15 anos, e a canção Mãe Aparecida, em homenagem a padroeira de nosso País, foram as três primeiras canções de minha autoria.

E me apresentando muitas vezes com saudoso amigo Pablo Amaral, sempre muito bem recebido por ele e por toda sua família, em várias apresentações, shows em Festas da Maçã, entre diversos outros eventos, contribui com que todo meu carinho por são Joaquim se tornasse cada vez maior.

E os anos foram passando entre apresentações, shows, bailes e eventos em geral, até que um dia, a vontade que sempre carreguei no peito em Homenagear São Joaquim, e algumas de suas tantas localidades falasse mais alto. E em parceria com o compositor Eduardo Moreira, do grupo Entrevero Serrano, músico, compadre, e padrinho de minha filha Yasmin Guazzelli, pudemos compor a canção: São Joaquim Por Todo Meu Canto. Podendo expressar assim através da música, todo sentimento de amor por esta terra.

Em 2018, tive a oportunidade de defendê – la no Festival da Sesteada da Canção Nativa, em Santa Isabel. Grande festa que muito orgulha São Joaquim, onde através desta canção pude prestar também homenagem ao CTG Mangueira Velha. Esta canção foi premiada na categoria de música “mais popular” daquele Festival, tendo como apresentadora a amiga Bia Melo, do Programa Oh de Casa, SBT. Onde pude me apresentar cantando pela primeira vez esta canção.