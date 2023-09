Último lote da restituição do Imposto de Renda 2023 será liberado nesta sexta

A Receita Federal paga nesta sexta-feira (29/9) o 5º e último lote de restituição do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) 2023. A consulta à lista dos contemplados está disponível no site da Receita desde a última semana. O valor será depositado na conta indicada pelo contribuinte corrigido com base na taxa Selic.

A ordem de pagamentos segue critérios de prioridade que consideram idosos acima de 80 anos, idosos com idade igual ou superior a 60 anos, contribuintes com alguma deficiência ou moléstia grave, contribuintes cuja maior renda seja o magistério, quem optou pela declaração pré-preenchida e/ou por receber por Pix e, em seguida, os demais contribuintes.

Para saber se seu nome está na lista de contemplados é preciso clicar em “Meu Imposto de Renda” e, em seguida, em”. De acordo com a Receita, é possível fazer a consulta simplificada ou completa da situação da declaração, por meio do extrato de processamento, acessado no e-CAC.