Camila Queiroz e Klebber Toledo posam em clima de romance na serra catarinense; “Faz frio e sobra amor na serra catarinense

Camila Queiroz e Klebber Toledo curtem dias na serra catarinense

Nesta quarta-feira, 27, Camila Queiroz e Klebber Toledo encantaram seus fãs e seguidores com novos cliques no Instagram. O casal está a trabalho na Serra catarinense e Camila s encantou com a serra e prometeu voltar conhecer melhor toda a serra catarinense.

O casal está na serra catarinense e publicou alguns registros da viagem, curtindo em contato com a natureza e em clima de romance.

“Faz frio e sobra amor na serra catarinense”, escreveram na legenda.

Camila Queiroz

Camila Queiroz começou a carreira como modelo aos 14 anos, e morou no Japão e NY antes de voltar ao Brasil em 2015, quando foi selecionada para estrelar a novela Verdades Secretas no papel da protagonista Angel.

O sucesso meteórico lançou Camila ao posto de uma das estrelas da Globo. Durante as gravações de Êta Mundo Bom (2016) conheceu Klebber Toledo, com quem se casou em 2018.

Ela atuou também em novelas e filmes como Rock Story (2017), Verão 90 (2019), De Volta aos 15 (2022) e Amor Perfeito (2023).