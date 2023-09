Santa Catarina recebe 10 premiações em evento nacional ligado a turismo e viagem

Rio do Rastro Eco Resort (Bom Jardim da Serra) recebe 2° lugar melhor hotel fazenda do Brasil.

Santa Catarina recebeu o prêmio Melhor Estado Para Fazer Turismo em noite de premiação na quarta-feira, 27, da Editoria Abril e Viagem Turismo, na cidade do Rio de Janeiro, durante a Abav Expo 2023. O turismo catarinense foi o que mais se destacou na noite recebendo 10 premiações entre as categorias.



O prêmio está na sua 19ª edição com um total de 38 categorias e 108 finalistas. Esta é a 13ª vez que Santa Catarina é reconhecida como o melhor destino turístico do país, destacando-se como um dos estados mais completos para os visitantes.

“Esse prêmio muito nos orgulha. É sinal que estamos cumprindo o nosso propósito de receber bem o turista, quem escolhe nos visitar e conhecer as nossas paisagens. O Turismo ganhou um lugar de destaque no nosso governo, com a criação da Setur, e elevar ainda mais o nível do setor é nossa missão”, destacou o governador Jorginho Mello.

“É um momento importante para o turismo brasileiro e para o turismo catarinense porque esse prêmio mostra a relevância de Santa Catarina como melhor estado na categoria turismo. Há um grande trabalho do trade e a recompensa do trabalho do setor público também e no Estado, liderado pelo governador Jorginho Mello. Uma união dos dos setores que proporciona o visitante ter boas experiências na sua viagem”, disse o secretário de Estado do Turismo, Evandro Neiva.

Mais um ano o Costão do Santinha Resort recebeu o prêmio na categoria de Melhor Resort. A premiação foi entregue ao próprio fundador do empreendimento. “É uma luta intensa de mil colaboradores e nós investimentos muito nas pessoas que neles porque sabemos que é a alma de qualquer negócio. Chegamos a esse título porque cuidados das pessoas, do nosso patrimônio ecológico, da parte social. E sem abrir do nosso serviço de qualidade. Estou muito feliz com mais esse prêmio importante que recebi esta noite”, reforçou o fundador do Costão do Santinho Resort, Fernando Marcondes de Mattos.

Confira a lista completa da premiação para Santa Catarina

Categoria: Melhor Estado do Brasil1º lugar: Santa Catarina



Categoria: Melhor Cidade do Brasil

3º lugar: Florianópolis



Categoria: Melhor destino de praia do Brasil

2º lugar: Florianópolis



Categoria: Melhor Aeroporto do Brasil

2º lugar: Florianópolis



Categoria: Melhor Parque Temático no Brasil1º lugar: Beto Carrero



Categoria: Melhor Resort

1º lugar: Costão do Santinho (Florianópolis, SC)



Categoria: Melhor Hotel-Fazenda

1º lugar: Fazzenda Park

2º lugar: Rio do Rastro Eco Resort (Bom Jardim da Serra, SC)



Categoria: Melhor sala VIP do Brasil

3º lugar: Florianópolis: The Lounge Sky Team



Categoria: Prêmio Inovação

Floripa Airport (Florianópolis, SC)

A votação do público ocorreu entre os dias 23 de março e 26 de maio de 2023 e alcançou a marca de 3.547 respondentes. O levantamento foi realizado em parceria com a plataforma Mind Miners. Santa Catarina foi o estado que mais se destacou esse ano.

Osvaldo Sagaz | Secom