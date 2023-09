Astro Agrocomercial Promove Encontro Interativo e Reforça Seu Compromisso com Produtores de Maçã em São Joaquim

Na última segunda-feira, 25 de setembro, a Astro Agrocomercial, uma proeminente empresa exportadora de frutas com sede em São Joaquim, realizou um encontro altamente significativo com os produtores de maçã da região. O evento, que teve lugar no SERRA SHOW EVENTOS, localizado na localidade do Cruzeiro, foi marcado por uma apresentação esclarecedora sobre fitosanidade, proferida pelo renomado pesquisador da Epagri, Leonardo Araújo.

O evento proporcionou aos produtores locais uma oportunidade valiosa de aprimorar seus conhecimentos e compreensão sobre a saúde das macieiras. O cenário climático atual, caracterizado por um El Niño vigoroso, trouxe consigo temperaturas elevadas e dias chuvosos, condições propícias para o desenvolvimento de doenças nas plantações de maçã. Nesse contexto, as informações compartilhadas durante o evento desempenham um papel fundamental na orientação dos produtores.

Durante a apresentação, o Pesquisador Leonardo Araújo destacou a importância de orientar os produtores quanto ao uso adequado de fungicidas, estratégias de posicionamento, e a utilização de ferramentas de monitoramento para determinar a necessidade de tratamentos curativos durante períodos chuvosos. Ele também forneceu informações sobre os fungicidas mais eficazes atualmente disponíveis no mercado e explorou opções de produtos alternativos que podem ser combinados para melhorar a eficácia dos tratamentos.

Em um testemunho de confiança na Astro Agrocomercial, um dos produtores que fornece maçãs para a empresa, Silmar Costa, elogiou a excelência do trabalho da Astro: “Este é o primeiro ano em que estamos entregando maçãs para eles, estamos satisfeitos. Tudo o que é combinado com eles é realizado corretamente; eles cumprem a parte deles e nós cumprimos a nossa no campo.”

Após a apresentação, a equipe da Astro Agrocomercial recepcionou calorosamente os produtores com um churrasco e jantar especial. Essa interação descontraída e amistosa demonstra a harmoniosa relação entre a empresa, seus funcionários e os produtores de maçã locais. Isso reflete o compromisso contínuo da Astro Agrocomercial em apoiar e fortalecer a comunidade agrícola de São Joaquim, contribuindo para a produção de maçãs de alta qualidade na região.

Eventos como esse não apenas enriquecem o conhecimento dos produtores, mas também fortalecem os laços de respeito e consideração entre a Astro Agrocomercial e os agricultores locais, consolidando ainda mais seu papel vital no desenvolvimento da agricultura na região.