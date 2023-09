Repórter Mycchel Legnaghi Compartilha Experiências com Alunos do Colégio São José em Encontro Inspirador

Na manhã da última quarta-feira, dia 27, o repórter Mycchel Legnaghi, da renomada Agência de Notícias São Joaquim Online, teve a honra de ser convidado pelo Colégio São José de São Joaquim para ministrar uma empolgante roda de conversa com os alunos das turmas de terceirão e segundo ano.

Este evento revela-se como parte do compromisso do corpo docente do Colégio São José em promover a inovação e oferecer aos alunos uma ampla gama de conhecimentos e experiências enriquecedoras. A conversa com Mycchel Legnaghi permitiu aos estudantes explorar o mundo do jornalismo de uma maneira única.

Durante a roda de conversa, Mycchel Legnaghi compartilhou suas experiências e desafios enfrentados no campo do jornalismo, com ênfase na busca por destacar São Joaquim na mídia nacional através das imagens de gelo e neve que caracterizam a região.

“Foi uma experiência muito enriquecedora”, afirmou Legnaghi. “Os alunos fizeram perguntas muito interessantes, e pude compartilhar um pouco da minha gélida jornada profissional com eles.”

Os alunos, por sua vez, expressaram satisfação com a atividade e se sentiram inspirados pela presença do jornalista. “Foi muito legal conhecer o trabalho do Mycchel”, disse entusiasticamente a professora Sirlei Rodrigues de Souza” Ele nos mostrou como é o dia a dia de um repórter e nos inspirou a considerar uma carreira na área do jornalismo para muitos alunos.”

A roda de conversa proporcionou aos alunos do Colégio São José uma oportunidade valiosa de explorar o campo do jornalismo e de entender melhor a realidade de uma cidade que se destaca não apenas por suas belezas naturais, mas também pelo trabalho árduo de profissionais comprometidos em contar as histórias e eventos que moldam a comunidade local.

Este evento exemplifica o compromisso contínuo do Colégio São José em proporcionar educação de qualidade e enriquecedoras experiências extracurriculares para seus alunos, ampliando seus horizontes e inspirando futuras trajetórias profissionais.