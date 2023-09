Frigozan Recebe Título do Serviço de Inspeção Estadual (SIE) e eleva ainda mais a qualidade das carnes de São Joaquim

Em uma cerimônia de destaque, ocorrida na manhã desta sexta (29) o Açougue Frigozan de São Joaquim foi honrado com o cobiçado título do Serviço de Inspeção Estadual (SIE). O evento solene teve início às 11h30 e contou com a ilustre presença de autoridades locais e regionais, além de representantes proeminentes da Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (CIDASC), a instituição responsável por conceder esse certificado tão significativo.

Os convidados de honra incluíam os membros proeminentes da família Zandonadi, figuras essenciais por trás do sucesso do Frigozan, tais como o Sr. Hilario Luiz Zandonadi, a Sra. Jani Zandonadi, o Sr. José Zandonadi (Juca), o Sr. Fabio Tashima e a Sra. Germana Zandonadi Tashima e também o casal Maria e Lauro Zandonadi. Também dignificaram a cerimônia o Prefeito de São Joaquim, Sr. Giovani Nunes, o Diretor Superintendente do SEBRAE/SC e 1° Vice-Presidente de Finanças da FAESC/SENAR, Sr. Antonio Marcos Pagani, e o competente Gestor do Departamento Regional da CIDASC em São Joaquim, Maykon Cechinel Nunes.

O Serviço de Inspeção Estadual (SIE) desempenha um papel crucial na padronização de procedimentos e na garantia da qualidade de produtos de origem animal, permitindo que esses produtos sejam comercializados em todo o território catarinense. Para o Frigozan, esse título representa uma conquista de grande relevância, assegurando aos consumidores produtos de alta qualidade e total segurança alimentar.

O Comércio e Distribuição de Carnes Postinho LTDA, amplamente reconhecido como Frigozan, é um abatedouro frigorífico situado em São Joaquim. A empresa adota rigorosas Boas Práticas de Fabricação (BPF) e implementa programas de autocontrole, submetendo-se a auditorias e fiscalizações regulares conduzidas por médicos veterinários da CIDASC.

Fundado em 1968, o Frigozan está atualmente na terceira geração da família, mantendo a tradição de oferecer produtos de alta qualidade. A empresa é amplamente aclamada na região serrana por sua excelência nas carnes, que inclui cortes convencionais, cortes diferenciados como o Dry Aged e uma variada seleção de produtos temperados, além do tradicional Frescal de São Joaquim.

O ponto culminante da cerimônia foi a entrega do SIE n°1262 – Entreposto em Supermercados e Similares à empresa, o que garante um rigoroso controle higiênico-sanitário para os produtos do Frigozan, desde a seleção da matéria-prima até a embalagem final. Essa conquista monumental resultou de inúmeras reuniões orientativas, visitas técnicas, análises minuciosas de processos, adaptações e da dedicação incansável de toda a equipe.

O Frigozan agora está focado em ampliar ainda mais seus controles e investir no aprimoramento de seus colaboradores, com o objetivo de garantir alimentos seguros aos consumidores, ostentando o prestigiado selo de qualidade da CIDASC enfatizando o compromisso contínuo com a excelência na produção de carnes de alta qualidade. Esta conquista representa um marco significativo para o Frigozan e promete abrir novas oportunidades tanto para a empresa quanto para a comunidade de São Joaquim e região.