Caminhão Caçamba tomba no Centro de São Joaquim

Um caminhão caçamba tombou no final da tarde desta quarta-feira (01), na Rua Leonel Porto recém pavimentada em lajotas no centro de São Joaquim.

A caçamba estava carregada com pedras e terra, o condutor do caminhão relatou parou para descarregar, momento que houve uma pane mecânica no basculante e o caminhão tombou parado.

Ninguém ficou ferido no acidente, apenas dando os materiais foram registrados. Uma mega operação foi montada para desvirar o veículo e envolveu duas máquinas e mais um caminhão munck.

O veículo acidentado pertence a empresa STC Engenharia que está realizando obras de saneamento na região do Bairro Santa Cruz.