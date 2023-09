Ipirella Celebra 50 Anos de Dedicação ao Bom Atendimento e Empreendedorismo em Bom Jardim da Serra

No dia 27 de setembro de 1973, nascia o Grupo Ipirella, uma história de empreendedorismo que marcou a cidade de Bom Jardim da Serra. Seu fundador, o jovem visionário Essiorni Cardoso da Silva, identificou uma necessidade crucial na época: atender as numerosas madeireiras da região por meio do Posto de Gasolina Ipirella, o primeiro empreendimento do grupo.

A visão de negócio de Essiorni Cardoso da Silva não parou por aí. Ele expandiu suas operações ao oferecer pneus e peças para veículos automotores em seu posto. Observando o crescimento constante do município, ele inaugurou a empresa Ipirella Materiais de Construção.

Além de suas atividades comerciais, o Grupo Ipirella também desempenhou um papel pioneiro na fruticultura, sendo um dos primeiros a investir na plantação de maçã no município.

O nome “Posto Ipirella Ltda” foi escolhido por seu fundador, inspirado por uma ação de marketing da Ipiranga, que apresentava a “Garota Ipirella” como protagonista. Desde então, a denominação permanece inalterada, marcando 50 anos de atividade ininterrupta em 2023.

Hoje, a empresa é liderada por seus filhos, Maurício e Cristiano, que continuam o legado de empreendedorismo e dedicação ao bom atendimento aos clientes.

A trajetória do Grupo Ipirella é marcada por desafios superados e conquistas significativas. Ao longo de meio século, a empresa sempre acreditou no potencial de Bom Jardim da Serra e se dedicou a servir seus clientes com excelência.

Neste marco de 50 anos, o Grupo Ipirella expressa seu sincero agradecimento à comunidade e aos amigos clientes que os apoiaram ao longo dessa notável jornada.

Informamos que a comemoração dos 50 anos do Posto Ipirella acontecerá:

Sábado (30/09). A partir das 10:00 hrs

Pátio do Posto

Haverá parquinho para as crianças.