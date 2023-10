Eleições do Conselho Tutelar em São Joaquim mobilizam mais de Duas Mil pessoas

Na tarde de domingo, a cidade de São Joaquim presenciou um evento democrático marcante, com a realização das eleições para o Conselho Tutelar, que contaram com a participação de um número expressivo de cidadãos. Mais de duas mil pessoas compareceram às urnas para escolher os futuros conselheiros tutelares do município.

O pleito participou em dois locais de votação: o Centro de Convivência do Idoso e a Secretaria de Assistência Social. Para tornar o processo mais ágil e acessível, as votações foram realizadas por meio de urnas eletrônicas fornecidas pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE). Essa modernização facilitou a votação e garantiu a transparência do processo.

A escolha dos conselheiros tutelares é feita a cada quatro anos, sempre no primeiro domingo do mês de outubro do ano seguinte à eleição presidencial, seguindo o calendário estabelecido pelo Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Neste ano, as eleições aconteceram no dia 1º de outubro, proporcionando à comunidade de São Joaquim a oportunidade de eleger os representantes que atuarão na proteção dos direitos das crianças e adolescentes pelos próximos quatro anos.

Os cinco candidatos mais votados nestas eleições assumirão a importante carga de conselheiro tutelar em São Joaquim, trabalhando para garantir o bem-estar e a segurança das crianças e adolescentes do município. O resultado das eleições será divulgado após a apuração dos votos, e os eleitos estarão prontos para iniciar suas atividades em prol da comunidade.

A participação massiva dos cidadãos nesse processo eleitoral demonstra a importância que a sociedade de São Joaquim atribui à proteção dos direitos da criança e do adolescente. O novo grupo de conselheiros tutelares terá a responsabilidade de zelar pelo cumprimento desses direitos, tornando-se uma parte fundamental da rede de proteção às crianças e adolescentes do município.

Confira a lista: