Dia Histórico para o Turismo em São Joaquim – Inicia a Pavimentação asfáltica da Rota Enoturística do Monte Agudo

Esta terça-feira, 03 de outubro de 2023, ficará marcada como um dia histórico para o turismo em São Joaquim e para o florescente Enoturismo na Serra Catarinense. Após enfrentar uma paralisação no primeiro trimestre deste ano, as obras da Rota Enoturística do Monte Agudo, abrangendo importantes vinícolas como Monte Agudo e Leoni di Venezia, no Complexo dos Vinhedos de Altitude, em São Joaquim, entraram em um novo capítulo ao iniciar a pavimentação asfáltica em uma região onde o enoturismo prospera.

As máquinas voltaram a operar, e o tapete preto começa a cobrir o acesso a uma das regiões mais esplêndidas da altitude da Serra Catarinense, após a liberação de parte dos recursos pelo governo do estado.

Essas obras de pavimentação asfáltica, que totalizam 2.7km em direção às vinícolas situadas no Morro Agudo (Leone di Venezia e Monte Agudo), representam um marco significativo para o enoturismo de São Joaquim. O investimento totaliza quase 7 milhões provenientes do Governo do Estado, com a supervisão e projeto ambiental custeados pelo município de São Joaquim.

São Joaquim já se tornou um polo turístico importante quando se trata dos Vinhos de Altitude, destacando-se devido ao terroir e à excelência na produção de Vinhos Finos, que já renderam diversos prêmios nacionais e internacionais à cidade.

Mas ainda falta…

Entretanto, é importante ressaltar que outros locais aguardam ansiosamente pela liberação de recursos que ainda estão retidos pelo Governo do Estado. Entre as regiões que representam o Enoturismo de Altitude, destacam-se Pericó e Bentinho, onde estão localizadas as Vinícolas Pericó e Villaggio Conti, acessíveis por estradas da região do Pericó, além da Quinta da Neve e a Suzin na região do Bentinho/Alecrim. As estradas destes lugares se encontram em péssimas condições e a continuação dessas obras é aguardada com grande expectativa.

A liberação desses recursos é fundamental tanto para o enoturismo quanto para o desenvolvimento da região por várias razões:

1. Acesso e Infraestrutura: A pavimentação asfáltica melhora significativamente o acesso às vinícolas e atrativos turísticos da região. Isso torna mais fácil e agradável para os visitantes explorar as vinícolas e demais locais de interesse, incentivando um aumento no turismo.

2. Desenvolvimento Econômico: O enoturismo é um setor que pode gerar empregos e renda para a comunidade local. Com melhores infraestruturas, as vinícolas têm a capacidade de expandir suas operações e criar mais oportunidades de emprego direto e indireto.

3. Promoção do Turismo: Uma rota enoturística bem estruturada atrai turistas, enófilos e amantes da gastronomia de todo o país e até do exterior. Isso coloca São Joaquim no mapa como um destino turístico relevante e promove o nome da região como produtora de vinhos de qualidade.

4. Incremento na Produção de Vinhos: Com um maior fluxo de visitantes, as vinícolas têm mais incentivo para produzir vinhos de qualidade, promovendo ainda mais a reputação da região como produtora de vinhos finos.

5. Preservação Cultural: O enoturismo frequentemente está ligado à preservação da cultura local, uma vez que as vinícolas muitas vezes têm uma história rica e tradicional. Isso ajuda a manter viva a herança cultural da região.

6. Receita para o Governo: O turismo gera receita através de impostos, taxas e gastos dos visitantes. Essa receita pode ser reinvestida em serviços públicos e desenvolvimento local.

Portanto, a liberação de recursos para o enoturismo e infraestrutura da região é um investimento estratégico que não só beneficia os envolvidos na indústria do vinho, mas também impulsiona o desenvolvimento econômico e o bem-estar da comunidade local.