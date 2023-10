Chuvas causam diversos problemas em São Joaquim e na Serra Catarinense

Com um volume de chuvas excepcionalmente alto, o município de São Joaquim e outras regiões da Serra Catarinense enfrentaram uma série de desafios devido às intempéries do tempo. As fortes precipitações resultaram em alagamentos, deslizamentos de terra e bloqueios em estradas, levando a uma resposta conjunta das equipes da Defesa Civil, Bombeiros, Assistência Social e da Prefeitura de São Joaquim.

Durante a madrugada e o início da manhã, as equipes de resposta enfrentaram diversas ocorrências em todo o município. Alagamentos pontuais afetaram residências, obrigando os moradores a erguer móveis e eletrodomésticos em uma tentativa de salvar seus pertences. Nas áreas mais afetadas, como a região de Pericó, o rio transbordou, inundando várias casas e forçando a evacuação de seus habitantes.

Além dos alagamentos, o município de São Joaquim e suas redondezas foram impactados por deslizamentos de terra e queda de barreiras. Esses incidentes resultaram em estradas parcialmente bloqueadas ou totalmente intransitáveis, complicando ainda mais a situação para os residentes locais e causando transtornos no deslocamento.

Diante da gravidade da situação, o prefeito Giovani Nunes emitiu um decreto de calamidade e emergência em São Joaquim. Esta medida tem como objetivo agilizar a assistência às vítimas e a liberação de recursos para a recuperação das áreas afetadas. As equipes de resposta continuam a avaliar as ocorrências e os estragos até o momento, com a prioridade de garantir a segurança e o bem-estar da população.

À medida que as equipes de resgate e recuperação trabalham incansavelmente para lidar com os desafios impostos pelas chuvas intensas, a comunidade de São Joaquim e da Serra Catarinense demonstra sua resiliência e solidariedade em momentos difíceis. A colaboração entre as autoridades locais e a população será essencial para superar os efeitos desse evento climático extremo.