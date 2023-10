Rodovia SC 114 (Serrinha) interditada

Uma rachadura de dimensões significativas surgiu na Rodovia SC-114, localizada em São Joaquim, deixando a via interditada para o tráfego de veículos. O incidente ocorreu no quilômetro 297,7 da rodovia, provocando a imediata intervenção das autoridades locais, incluindo o prefeito municipal, Giovani Nunes, bem como representantes do Corpo de Bombeiros Militar e da Polícia Militar.

No local, as autoridades reuniram-se para avaliar a situação e tomar medidas adequadas para garantir a segurança pública. O prefeito Giovani Nunes expressou preocupação com a situação e enfatizou a necessidade de medidas imediatas para proteger os cidadãos e evitar possíveis acidentes.

De acordo com as informações fornecidas pelas autoridades presentes, a rodovia permanecerá bloqueada para veículos até que uma nova avaliação técnica seja realizada amanhã. A equipe técnica especializada analisará a extensão da rachadura e determinará as ações necessárias para garantir a recuperação da estrada de maneira segura.

No momento, apenas pedestres estão autorizados a passar pela área afetada, visando garantir a segurança da comunidade local. As autoridades também estão coordenando esforços para fornecer alternativas de transporte para a população afetada enquanto a rodovia permanece interditada.

A interdição da Rodovia SC-114 tem impacto direto na mobilidade da região, e as autoridades estão trabalhando arduamente para minimizar os transtornos causados aos residentes e viajantes que dependem desta importante via.

Medidas emergenciais estão sendo implementadas para lidar com a situação, e mais informações serão divulgadas à medida que estiverem disponíveis após a avaliação técnica programada para amanhã. É fundamental que os motoristas e pedestres sigam as orientações das autoridades e estejam atentos às atualizações sobre a situação da rodovia.