Impressionante! Estrada cede e forma cratera na Serra catarinense

Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra uma cratera aberta na estrada dos Lourenços, localizada na localidade de Mato Escuro, em Palmeira, região da Serra Catarinense. O grande buraco se formou após a estrada ceder em decorrência das fortes chuvas registradas neste sábado (7).

Apesar do tamanho do buraco, que impressiona nas imagens, a prefeitura de Palmeira informou que ninguém se feriu. A área foi isolada pela Defesa Civil no meio da tarde de hoje. A prefeita da cidade, Fernanda Córdova, acompanhou os trabalhos.

De acordo com a assessoria da prefeitura, a estrada havia recebido reparos recentemente por conta da chuva de granizo que atingiu a região e fez a cidade decretar situação de emergência. A estrada é uma via geral, que liga a localidade de Mato Escuro ao bairro Igaras, em Otacílio Costa