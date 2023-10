Liberado desvio entre Urubici e São Joaquim na SC-110

A Prefeita de Urubici Mariza Costa anunciou que na manhã desta terça (10), que foi liberado o desvio no trecho da SC-110, na região do Avencal, no km 381, por volta das 8h da manhã.



A Prefeita também informou que, no momento, esta sendo permitido apenas a passagem de veículos pequenos, porem as maquinas estão melhorando a compactação do desvio para a liberação de veículos maiores e caminhões, o que pode ocorrer nas próximas horas, informou a prefeita.