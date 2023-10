Resgate de vítima ilhada pela enchente em São Joaquim realizado com êxito pelos Bombeiros

Com sucesso o corpo de Bombeiros de São Joaquim realizou o resgate de um cidadão ilhado na localidade de São Sebastião da Várzea, interior do município. A operação, que envolveu a utilização da viatura AR-130, foi executada com precisão e rapidez.

A ação de resgate foi solicitada pela Defesa Civil Estadual, que alertou para a situação de um homem de 60 anos que havia ficado ilhado do outro lado do Rio Lava Tudo. O senhor, que se encontrava na margem direita do rio, havia cruzado a passagem antes das fortes chuvas em uma missão de vigilância da casa de máquinas da barragem, mas devido ao aumento do nível da água e à correnteza, ficou impossibilitado de retornar.

Ao chegarem ao local, os bombeiros constataram a veracidade da situação e identificaram os desafios envolvidos no resgate. O homem ilhado estava próximo a uma ponte local, que estava submersa e com grande correnteza, tornando impossível uma travessia segura.

A equipe de resgate, avaliando os riscos e possibilidades, tomou a decisão de subir aproximadamente 1 km rio acima e realizar a travessia pelo alagado da represa, onde as condições permitiam um resgate com maior segurança. Utilizando um bote inflável a remo, os bombeiros chegaram com sucesso ao outro lado do rio, onde a vítima aguardava ansiosamente.

Para garantir a segurança do homem resgatado, ele foi equipado com colete salva-vidas e capacete, e em seguida, foi conduzido de volta com segurança à margem esquerda do rio. O resgate foi bem-sucedido e sem incidentes, graças à habilidade e profissionalismo da equipe da OBM de São Joaquim.

A ação demonstra a importância e o comprometimento dos bombeiros em prestar serviços de resgate em situações de emergência, mesmo em condições desafiadoras, garantindo a segurança e o bem-estar da comunidade. O resgate realizado em São Sebastião da Várzea é mais um exemplo da dedicação desses profissionais em proteger e servir a população.

Os Bombeiros de São Joaquim continuam a desempenhar um papel vital na segurança da região, estando pronta para responder a situações de emergência e atender às necessidades da comunidade.