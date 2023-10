Oktoberfest é suspensa nesta quinta-feira de feriado

A Prefeitura de Blumenau suspendeu a Oktoberfest desta quinta-feira (12), em virtudes das chuvas intensas na região e da nova projeção para o Rio Itajaí Açu. De acordo com a Defesa Civil, o nível do rio pode chegar a até 11 metros no final desta quinta-feira. Por enquanto, a festa está suspensa apenas para o dia de hoje. A decisão foi tomada para evitar que os visitantes tenham dificuldades em retornar para casa ou locais de hospedagens, pois podem haver pontos de alagamentos pela cidade.

A previsão é que o evento retorne nesta sexta-feira (13), a partir das 18h, com a programação normal. Vale ressaltar que a festa foi estendida até o dia 29 de outubro. As pessoas que compraram ingressos antecipadamente para esta quinta-feira (12), poderão solicitar o reembolso integral.

Para solicitar reembolso é necessário entrar em contato com a Imply pelo SAC, que está disponível no site da venda de ingressos. No local deve informar os dados cadastrados: nome completo, CPF e e-mail. Importante salientar que este procedimento é válido somente para os ingressos adquiridos para esta quinta-feira, dia 12. Para outras datas deverá abrir um chamado via email sac@imply.com. O ingresso desta quinta-feira (12), poderá, excepcionalmente, ser utilizado na sexta-feira (13).

A Secretaria de Turismo e Lazer está entrando em contato com os hotéis da cidade, para comunicar da suspensão preventiva da festa nesta quinta-feira. Da mesma forma, informaremos oficialmente sobre a situação para as principais plataformas de aluguel de hospedagens. Cabe a cada estabelecimento fazer a negociação com os clientes com relação às reservas.

A medição do nível do rio agora às 11h registrou uma elevação de 35cm, chegando a 8,50m e de acordo com a Defesa Civil a tendência é que ele prossiga subindo, chegando a 9,60 por volta das 16h de hoje. Lembrando que desde o início da chuva no fim da noite de ontem, mais de 80mm de chuva foi registrado na cidade.

Quanto ao número de ocorrências na cidade, desde o início do período chuvoso na última semana, a Defesa Civil atendeu 363 chamados, sendo 26 atendidas de ontem a noite até o momento. O abrigo localizado no bairro Itoupava Norte já está ativado para receber a comunidade atingida.