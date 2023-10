Prefeitura de Taió evacua abrigos e moradores são levados pelo Exército para Pouso Redondo; tristeza

As famílias atingidas pelas chuvas em Taió, na região do Vale do Itajaí, estão sendo realocadas em abrigos na cidade de Pouso Redondo. A informação foi confirmada pelo prefeito de Pouso Redondo, Rafael Neitzke Tambozi, na tarde de quarta-feira (11).

Conforme o prefeito, o Centro de Evento Herança Tropeira está sendo disponibilizado para alojar cerca de 300 moradores da cidade vizinha atingidos pela enchente. “Atendendo o pedido da Prefeitura de Taió, o município de Pouso Redondo cedeu o Centro de Eventos para que Taió consiga montar um abrigo e para diminuir a superlotação nos abrigos da cidade”, afirmou o prefeito de Pouso Redondo, Rafael Neitzke.

Até a manhã desta quinta-feira (12), o Centro do município está 70% alagado e a área rural 20%. Além disso, o rio Itajaí Oeste pode chegar a 13 metros ainda hoje. Pouso Redondo decretou situação de calamidade pública na quarta-feira (11). Todas as escolas e postos de saúde da cidade foram afetados pela enchente.