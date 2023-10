SC-390 quebra recorde com 527 dias sem sinistros fatais no P21 da Polícia Militar Rodoviária do Mirante da Serra do Rio do Rastro

A SC-390, no Posto 21 da Polícia Militar Rodoviária do Mirante da Serra, celebra um feito histórico de “527 dias sem acidentes fatais”. A notícia representa um marco significativo na segurança viária da região e demonstra o compromisso das autoridades em proteger vidas e garantir um tráfego mais seguro.

Em dezembro de 2021, a região já havia comemorado um recorde de 525 dias sem sinistros com vítimas fatais. Agora, o Posto 21 da Polícia Militar Rodoviária estende essa marca, evidenciando o esforço contínuo para manter as estradas da Serra Catarinense mais seguras.

O êxito na prevenção de acidentes com vítimas fatais é resultado de um trabalho intensivo de fiscalização nas rodovias que cruzam a região. A Polícia Militar Rodoviária implementou ações como a Operação Lei Seca, fiscalização rigorosa de ultrapassagens perigosas, operações com drones para monitorar o tráfego, e a utilização de balanças móveis para coibir excessos de peso em caminhões. Essas iniciativas contribuíram para uma mudança significativa no comportamento dos usuários das estradas, resultando em menos sinistros com danos materiais e, mais importante, em menos acidentes com vítimas fatais.

O comandante do Posto 21 do Mirante da Serra, em Bom Jardim da Serra, destacou a importância da presença visível da Polícia Militar Rodoviária e das ações de conscientização. Ele ressaltou que essa conquista é um reflexo direto do trabalho dedicado dos agentes e da colaboração ativa da comunidade.

“Estamos extremamente satisfeitos com esta marca alcançada pelo Posto 21 Mirante da Serra. É um reflexo direto do trabalho dedicado de nossos agentes e da colaboração ativa da comunidade. Continuaremos empenhados em manter os mais altos padrões de segurança nas estradas”, disse o comandante.

O compromisso da Polícia Militar Rodoviária de Santa Catarina em preservar a ordem e proteger a vida nas rodovias estaduais é evidenciado por esses resultados. A região comemora a conquista, mas também reconhece que ainda há muito a ser feito para manter a segurança viária. A marca de 527 dias sem sinistros fatais é um passo significativo em direção a um trânsito mais seguro e exemplar para todo o estado.