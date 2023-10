Na Região da Amures 15 dos 18 municípios já tiveram situação de emergência reconhecida

O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional/Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil reconheceu até esta segunda-feira (16), um total de 160 municípios em situação de emergência em Santa Catarina. Da Serra Catarinense, 15 dos 18 municípios abrangidos pela Amures estão na lista para serem amparados pelas provisões suplementares e provisórias da assistência social, prestada para suprir as necessidades dos indivíduos ou das famílias atingidas pela situação de emergência.



Segundo o presidente da Amures, prefeito de São Joaquim Giovani Nunes, a situação é preocupante em toda Serra Catarinense. Participamos inclusive de reunião virtual com o TCE – Tribunal de Contas do Estado, que orientou os municípios sobre os procedimentos em função das enchentes. Devemos estar amparados em todos os sentidos para atender a população que mais precisa nessa hora”, disse Giovani Nunes.

Pela portaria do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional/Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, apenas Painel Ponte Alta e Cerro Negro, ainda não tiveram reconhecimento de situação de emergência. Os demais municípios, todos estão amparados pelo decreto.

Além dos prejuízos em infraestruturas como rodovias federais, estaduais e municipais, pontes, estradas rurais e principalmente nas ruas das cidades, os municípios ainda têm impacto negativo na economia. Em geral, o faturamento das empresas despencou devido às fortes chuvas e a desaceleração dos negócios. No turismo também, os empresários sentem a queda do fluxo e da movimentação econômica.