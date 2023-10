Desafio Serra do Rio do Rastro neste domingo 29; confira horários

A 18ª edição do Desafio Serra do Rio do Rastro no próximo domingo (29 de outubro). São esperados cerca de dois mil participantes e mais de 600 ciclistas de oito estados brasileiros, entre eles Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio do Janeiro, Goiás, Minas Gerais e Distrito Federal.

O Desafio Serra do Rio do Rastro é uma das mais cobiçadas provas do Brasil. Atletas de diversos lugares, independente da modalidade, têm o evento como um dos mais importantes desafios pessoais do ano.

Antes e durante a realização das provas o trânsito de veículos na Serra do Rio do Rastro estará bloqueado para oferecer segurança e uma experiência incrível aos participantes. A grande novidade para a edição de 2023 é a categoria gravel.

O organizador, Alexandre Schneider, destaca os fatores que contribuem para o desenvolvimento do ciclismo na Cidade e no Estado.

“Lauro Müller tem tudo; tem a tradição de eventos de pedal e uma geografia que favorece esse tipo de prova; a ideia é incentivar ainda mais a prática da modalidade e promover o Turismo do município e o estado”, afirma.

HORÁRIOS DAS LARGADAS

06h40 – Feminino Open MTB/Estrada; Feminino Master A1 MTB/Estrada 30-34 anos; Feminino Master A2 MTB/Estrada 35-39 anos; Feminino Master B1 MTB/Estrada 40-44 anos; Feminino Master B2 MTB/Estrada 45-49 anos; Feminino Master C1 MTB/Estrada 50-54 anos; Feminino Master C2 MTB/Estrada 55 acima; Masculino Master D1 MTB/Estrada 60-64 anos; Masculino D2 MTB/Estrada 65-69 anos; Masculino 70+ MTB/Estrada, acima de 70 anos PNE (deficiência física) unissex.

07h – Masculino MTB e E-bike open Júnior 15-18 anos; Sub 30 23-29 anos; Master A1 30-34 anos; Master A2 35-39 anos; Master B1 40-44 anos; Master B2 45-49 anos; Master C1 50-54 anos; Master C2 55-59 anos; E-bike unissex; Gravel unissex.

06h50 – Masculino Speed Oppen Junior 15-18 anos; Sub 30 23-29 anos; Master A1 30-34 anos; Master A2 35-39 anos; Master B1 40-44 anos; Master B2 45-49 anos; Master C1 50-54 anos; Master C2 55-59 anos.