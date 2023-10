‘A Serra do Rio do Rastro está passando por uma transformação’, entenda

A Serra do Rio do Rastro (SC-390) está em obras após as fortes chuvas que atingiram o Sul de Santa Catarina nas últimas semanas. A rodovia estadual foi afetada e esteve fechada por dias após deslizamentos de terra.

A Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade (SIE) liberou o trânsito no último dia 14 de outubro, entretanto, com restrições. No Km 406, o trânsito segue em meia pista, durante o dia, das 6 às 20 horas, liberado para automóveis e caminhões com Pesos Brutos Totais do caminhão até sete toneladas. Fica liberado para caminhões com Pesos Brutos Totais do caminhão acima de 7 a 23 toneladas nos horários das 20 às 6 horas.

Já no Km 379 no sentido Bom Jardim da Serra e São Joaquim, o trânsito segue em meia pista, liberado para automóveis e caminhões. “Pedimos compreensão e até o final de dezembro pretendemos terminar esta obra de reparo para o trânsito voltar ao normal. A Serra [do Rio do Rastro] está passando por uma transformação e vai ficar nova. Os 16 quilômetros de asfalto já estão irreconhecíveis”, comentou o coordenador regional Sul da Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, Ademir Honorato. Confira o recado abaixo: