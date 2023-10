Presidente da Sanjo recebe homenagem de parceiro doador do Programa Mesa Brasil Sesc

O “Encontro 20 anos Mesa Brasil Sesc” para celebrar as duas décadas de atuação no estado, o Sesc-SC, aconteceu nos dias 28 e 29 de setembro, em Florianópolis, contou com a presença do presidente da Sanjo, Sr. Makoto Umemiya, que esteve presente para receber a homenagem de parceiro doador do Programa Mesa Brasil Sesc, concedida à Sanjo. O Mesa Brasil Sesc é a maior rede de bancos de alimentos da América Latina, referência no combate à fome e ao desperdício de alimentos. Atua ao lado de empresas parceiras, que doam seus excedentes de produção ou produtos fora dos padrões de comercialização, mas em condições seguras para o consumo.

Em Santa Catarina o programa mobiliza uma rede de solidariedade que combate à fome e o desperdício de alimentos. Por meio do trabalho desenvolvidos pelas sedes em Blumenau, Chapecó, Joinville, Lages e São José, o programa arrecada os alimentos excedentes ou fora dos padrões de comercialização, mas ainda próprios para consumo nos parceiros e entrega em instituições sociais, para complementar as refeições

A rede de solidariedade formada pelo Programa Mesa Brasil Sesc completa 20 anos de atuação no combate à fome e ao desperdício em Santa Catarina, com mais de 40 milhões de quilos de alimentos distribuídos para Instituições sociais no estado. Em âmbito nacional, há 30 anos o Sesc faz parte desta grande rede de bancos de alimentos e colheita urbana, que tem a missão de “contribuir para a segurança alimentar e nutricional de pessoas em vulnerabilidade social, mediante a distribuição de alimentos doados por parceiros, o desenvolvimento de ações educativas e a promoção da solidariedade social em todo o país”.