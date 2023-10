Hospital de São Joaquim Investe em melhorias para atender melhor à comunidade

O Hospital de São Joaquim, localizado na serra catarinense, está passando por uma significativa transformação, visando melhorar suas instalações e atender com mais qualidade às necessidades da comunidade. Essas melhorias têm se destacado por meio da aquisição de novos recursos para os quartos destinados ao Sistema Único de Saúde (SUS) e a implementação de painéis fotovoltaicos para a geração de energia limpa.

Com o apoio decisivo de representantes parlamentares, em especial o Deputado Estadual Marcius Machado, que alocou recursos substanciais para a compra de equipamentos, o hospital tem como objetivo oferecer um ambiente mais confortável e eficiente para aqueles que precisam de seus serviços.

Um investimento de aproximadamente R$ 231 mil reais foi direcionado para a compra de poltronas, ar condicionado e televisores a serem instalados nos quartos do SUS, tornando a estadia mais agradável para os pacientes. Essa medida visa proporcionar maior conforto e bem-estar, reconhecendo a importância de um ambiente acolhedor no processo de recuperação.

Além disso, uma quantia de cerca de R$ 100 mil reais foi destinada à aquisição de placas fotovoltaicas, as quais serão instaladas com o propósito de gerar energia limpa e contribuir para a redução dos custos de energia elétrica do Hospital de Caridade Sagrado Coração de Jesus. Embora as placas não sejam suficientes para suprir toda a demanda energética do local, elas representam um passo importante em direção à sustentabilidade e economia financeira.

As melhorias não se limitam apenas a aquisições de equipamentos. O Hospital de Caridade Sagrado Coração de Jesus tem sido alvo de diversas reformas e construções, o que reforça o compromisso da instituição em proporcionar uma experiência de alta qualidade para seus pacientes. A administração do hospital vem trabalhando incansavelmente para otimizar os atendimentos, tornando-o um referencial em assistência médica na região.

O investimento contínuo e as melhorias em infraestrutura refletem o compromisso do Hospital de São Joaquim em oferecer atendimento de saúde de excelência, além de contribuir para o desenvolvimento sustentável da região. A comunidade local e os pacientes beneficiarão diretamente dessas melhorias, as quais têm o potencial de elevar a qualidade de vida daqueles que dependem dos serviços do hospital.

À medida que o Hospital de São Joaquim continua sua trajetória de aprimoramento, a população da região pode esperar uma assistência médica cada vez mais eficaz e acolhedora, demonstrando o comprometimento da instituição em atender às necessidades da comunidade de forma abrangente e eficaz.