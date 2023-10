Villa Francioni recebe homenagem na Alesc

Na noite de quarta-feira (25), a Villa Francioni recebeu, na Assembleia Legislativa de Santa Catarina (Alesc), homenagem em nome do visionário empreendedor Manoel Dilor Freitas, fundador da vinícola. A homenagem foi criada para destacar os 50 anos do Desenvolvimento Turístico do Estado. O evento reuniu outras 24 entidades e pessoas que contribuíram nesse meio século para o crescimento turístico de toda Santa Catarina.

A vinícola pioneira em vinhos de altitude em Santa Catarina, fundada em 13 de setembro de 2000, foi representada na Alesc pela conselheira Adriana Freitas.

O evento conduzido pelo deputado Volnei Weber aconteceu no Plenarinho Deputado Paulo Stuart Wright, e contou com a presença do ex-governador Leonel Pavan, de ex-presidente da Embratur Vinícius Lumertz, do secretário estadual de Turismo Evandro Neiva e dos deputados Mário Motta e Marquito.

“O deputado Weber denomina esse prêmio de Oscar catarinense para as personalidades do turismo e nosso pai é merecedor desta homenagem, pois foi um visionário que mudou a história do vinho e ecoturismo na Serra Catarinense”, sintetizou emocionada Adriana ao receber a homenagem.

Foto 1: Scarduelli Comunicação Foto 2: Rodolfo Espínola / AgênciaAL