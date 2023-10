Carlos Manarelli vence o Desafio Serra do Rio do Rastro em Santa Catarina

Evento reuniu mais de 600 ciclistas de 11 estados brasileiros; Manarelli (Royalciclo) completou os 24km da famosa subida da rodovia SC-390 em 1h02min21s.

Carlos Alexandre Manarelli (Royalciclo) foi o mais rápido na 18ª edição do Desafio Serra do Rio do Rastro. A prova reuniu mais de 600 ciclistas de vários estados brasileiros, que percorreram os 24km da escalada de ciclismo mais famosa do Brasil.

A concentração de largada foi no centro de Lauro Muller. Disputada sem chuva, Manarelli completou o trecho na rodovia SC-390 que leva ao alto do mirante em 1h02min21s.

“Finalizar a subida da Serra do Rio do Rastro é o sonho de todo ciclista. Vamos continuar com muitos eventos esportivos, que estimulam mais e mais praticantes para os benefícios do esporte como saúde, bem-estar, socialização e combate à depressão”, destacou o presidente da Federação Catarinense de Ciclismo, Alexandre Schneider. O evento arrecadou uma tonelada de alimentos não perecíveis.

Por Bikemagazine

Fotos de Eduardo Schaucoski @Impactofotop