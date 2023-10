Loja Cheia de Graça Celebra 21 Anos de Sucesso em São Joaquim com Evento Especial

A emblemática Loja Cheia de Graça, um ponto de referência em São Joaquim, comemora seus 21 anos de existência neste dia 31 de outubro de 2023. E para marcar essa data especial, a loja preparou um evento espetacular, convidando todos os clientes e amigos a se juntarem à celebração.

E para isso a loja prepara um coquetel festivo com início às 14 horas, onde os clientes têm a oportunidade de brindar e comemorar essas duas décadas e um ano de sucesso e também com a benção do Pastor Daniel dos Santos.

Durante a tarde, a atração especial está à disposição da consultora de imagem Juliana Drumm que irá oferecer atendimento gratuito às clientes, compartilhando dicas valiosas sobre estilo e moda.



E para abrilhantar ainda mais essa data comemorativa, a Cheia de Graça prepara uma supressa às 19 horas, com um grande desfile apresentando um preview da coleção Primavera-Verão 2023 com as modelos Dhyeinifer Fernandes, Aryane Santos, Elisama Santos, Isalete Padilha, Suziane Souza, Tati Flores, Natalie Guimarães e Natália Silva que irão exibir as tendências da estação mais esperada do ano.

A produção de beleza também é um espetáculo à parte: a maquiagem por conta de Lucilene Pagani, enquanto os cabelos serão produzidos por Nati Hair. A colaboração dessas talentosas profissionais eleva ainda mais o glamour e a sofisticação do desfile.

Com um ambiente cheio de elegância, novidades e celebração, a Loja Cheia de Graça marca seu 21º aniversário de maneira memorável, deixando uma marca inesquecível, não apenas na história da loja, mas também nos corações dos clientes e amigos nessa data histórica para a loja.