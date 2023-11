Obra de pavimentação da estrada da Estancia do Meio é retomada e com desvio

Após meses de expectativa, a obra de pavimentação da Estrada Geral que dá acesso às localidades de Estância do Meio, Chapada Bonita e Costa da Antonina, em São Joaquim, finalmente teve seu reinício confirmado. O projeto é fruto do repasse do Governo do Estado, onde a Prefeitura está conduzindo os trabalhos com dedicação e entusiasmo.



O investimento total para a pavimentação dessa estrada essencial é de aproximadamente R$ 3.151.961,12. Esse aporte financeiro permitirá que a região se beneficie da infraestrutura de qualidade, facilitando o acesso a essas localidades e melhorando a qualidade de vida dos moradores.

Para minimizar os transtornos causados pela obra em andamento, a prefeitura de São Joaquim tomou a iniciativa de implementar um desvio temporário. Esse desvio, que já está em funcionamento, tem a finalidade de manter o fluxo de veículos, garantindo a mobilidade dos residentes e visitantes. A entrada do desvio está localizada na SC 114, em frente à popular “barraquinha de maçãs”, próximo ao Portal de São Joaquim.

A criação do desvio demonstra o compromisso da prefeitura em minimizar os impactos no dia a dia da comunidade enquanto a obra de pavimentação está em andamento. Os moradores locais agora podem se deslocar com mais facilidade e conforto, garantindo que a infraestrutura da região atenda às necessidades crecentes.

A retomada dessa obra é um sinal de progresso e desenvolvimento para São Joaquim e suas localidades circundantes. A pavimentação da Estrada da Estância do Meio tem o potencial de estimular o crescimento econômico, melhorar o acesso a serviços públicos e aprimorar a qualidade de vida de todos que dependem dessa via para suas atividades diárias e escoar a safra da Maçã.