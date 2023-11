Expandindo horizontes! Farmácia São Rafael marca um novo capítulo de saúde e bem-estar em São Joaquim com inauguração de segunda loja

A cidade de São Joaquim ganhou, na manhã desta quinta-feira (9), mais uma moderníssima e bem referenciada farmácia, uma loja moderna com o melhor atendimento para você, com um ambiente amplo, moderno e acolhedor, a nova unidade das Farmácias São Rafael, apresenta um conceito inovador de farmácia, oferecendo muito mais que uma ampla variedade de medicamentos, traz uma série de novidades e um atendimento exemplar que irá surpreender, de forma cativante, toda a população joaquinense, pois a equipe de farmacêuticos e atendentes com muito conhecimento e simpatia, proporcionando um atendimento personalizado e atencioso, tirando dúvidas e oferecendo orientações sobre os produtos disponíveis.

Pensando em melhorar, ainda mais, o atendimento com mais uma farmácia para a comunidade joaquinense os empreendedores Ana Paula Waltrick e Ricardo Kollert inauguraram esta segunda farmácia localizada na Rua Egídio Martorano, 38, Centro, em Frente à Lotérica.

A São Rafael possui uma marca bem estabelecida e um modelo de atendimento e produtos que variam desde medicamentos a cosméticos e uma característica única de atendimento, com entusiasmo e comprometida com a saúde da população joaquinense. Durante a inauguração que se entenderá ao longo do dia, nesta quinta-feira (9), a São Rafael recepcionou as crianças com distribuição de esculturas de balões e algodão-doce, além de muitos descontos especiais.

Nas suas compras acima de R$ 100,00 os clientes concorrem a um super presente, um Dia da Beleza no espaço Adila Hugen. Aos clientes desta tão inovadora farmácia que tem a missão e propósito de fazer parte da vida das pessoas, oferecendo produtos e serviços diferenciados, através da melhor experiência de atendimento e compra para a comunidade joaquinense.