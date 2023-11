Aposta de Santa Catarina ganha sozinha mais de R$ 11 milhões na Mega-Sena

Uma aposta de Santa Catarina ganhou sozinha mais de R$ 11 milhões no concurso 2654 da Mega-Sena, na noite desta quinta-feira (9).

O sortudo ou sortuda fez a aposta do tipo simples em uma lotérica no Sul da Capital, cravando as seis dezenas sorteadas.

Outras seis apostas catarinenses também ganharam prêmios, mas por acertarem cinco das seis dezenas. Um delas, um bolão, leva R$ 69 mil e as demais R$ 34 mil cada uma.

A estimativa de prêmio do próximo concurso da Mega-Sena, sorteado no dia 11, é de R$ 30 milhões.

Dezenas sorteadas no concurso 2654 da Mega-Sena

11 – 17 – 23 – 36 – 47 – 51

Apostas na Mega-Sena

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. O jogo simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 5.