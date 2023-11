ALERTA METEOROLÓGICO

As últimas projeções numéricas do tempo, vem indicando acumulados de chuva significativos em SC (vários pontos do estado podem passar dos 200/300 mm ou mais), entre os setores do Oeste, Meio Oeste, Vale do Itajaí, Planalto Sul de SC, Centro Norte do RS e Centro Sul do PR ao longo desta semana toda e parte do final de semana, com volumes que equivalem a um mês e até mais! num curto espaço de tempo com grandes transtornos nas cidades e campo. Nas outras regiões, mantém a atenção pois não está descartado pontuais transtornos.

Persiste o risco de Temporais (chuva forte, raios, granizo e vendavais) alternando com breves períodos de melhora. Atenção com os alagamentos, enxurradas, deslizamentos, queda de barreiras, rios pequenos/grandes (risco alto de enchente).

Piter Scheuer / Ronaldo Coutinho