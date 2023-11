Consórcio Sicredi tem até 30% de desconto na taxa de administração

O associado pode escolher a opção ideal de consórcio para tirar seus planos do papel.

O Sicredi, instituição financeira cooperativa com mais de 7 milhões de associados em todo o Brasil, possui diferentes opções de consórcios, que possibilitam a realização de sonhos como a casa própria, a compra de um carro, organização de festas e muito mais. Sempre prezando pela confiança e atendimento próximo, disponibiliza aos associados até 30% de desconto na taxa de administração do seu consórcio até o final do ano.

Esta modalidade de acesso à crédito tem como base a união de pessoas com um mesmo objetivo e permite que o associado, junto à administradora de consórcios, planeje a compra de bens ou serviços em comum. Qualquer pessoa maior de idade pode contratar um consórcio e o pagamento é feito por meio de uma parcela fixa todos os meses, até que ocorra a contemplação para adquirir o bem desejado.

O primeiro passo para a contratação de um consócio é a simulação, em que o associado escolhe a opção que ideal para seus objetivos e realiza a contratação em uma agência Sicredi. Em seguida, ele participará das assembleias mensais, onde tem a chance de ser contemplado por meio do sorteio ou um lance (os lances aumentam as chances do consorciado ser contemplado). Por fim, ao ser contemplado, o associado pode utilizar a carta de crédito para adquirir o bem/serviço desejado.

“O consórcio Sicredi é um excelente meio de tirar os seus sonhos do papel de forma barata e planejada, com parcelas que cabem no seu bolso e com possibilidade de pagar meia parcela até a contemplação, sem contar que com esse super desconto de final de ano fica mais interessante ainda né? Além de participar de grupos juntamente com outros associados Sicredi, o que eu acho um diferencial muito bacana!”, afirma Felipe Damiani, Analista de Negócios da Sicredi Altos da Serra RS/SC.

Tire suas dúvidas sobre os consórcios Sicredi pelo site www.sicredi.com.br/consorcios e aproveite o desconto de até 30% na taxa de administração até o final do ano.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento dos seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. O modelo de gestão do Sicredi valoriza a participação dos mais de 7 milhões de associados, os quais exercem papel de donos do negócio. Com presença nacional, o Sicredi está em todos os estados com mais de 2,5 mil agências, e oferece mais de 300 produtos e serviços financeiros (www.sicredi.com.br).