A tecnologia presente em cinco modalidades esportivas

A inovação e a tecnologia estão presentes em tudo: no trabalho, no lazer, na casa e na vida das pessoas. E isso não poderia ser diferente no esporte, afinal, tudo o que há de mais moderno chega primeiro nas grandes competições mundo afora. Em casos mais específicos, são as próprias modalidades esportivas que dão origem a soluções que transformam a sociedade.

Dos conceitos mais simples às criações mais complexas, a tecnologia segue presente nas

mesas de feltro, nos gramados, nas pistas, nas quadras e nas ruas. Mas afinal, de quais

maneiras exatamente ela está empregada em cinco esportes de alto nível?

Poker

Já se passaram 13 anos desde que o poker foi reconhecido pela Associação Internacional dos Esportes da Mente como uma modalidade esportiva intelectual e, de lá para cá, o jogo de cartas passou por grandes evoluções graças ao desenvolvimento de novas e importantes tecnologias. Não apenas nos eventos físicos, como principalmente nas plataformas de jogos online, diferentes recursos foram empregados para melhorar as disputas.

Nas competições presenciais, uma das grandes revoluções foi a criação de mesas eletrônicas, equipadas com telas sensíveis ao toque que exibem as cartas dos jogadores, o histórico de mãos e outras informações importantes. Já no ambiente virtual, a modalidade viu surgirem softwares de gestão, streamings de vídeo e a inclusão da realidade virtual e inteligência artificial, que trouxeram experiências mais imersivas e personalizadas.

Além do poker, a mesma revolução tecnológica impactou outros jogos de mesa, como o

blackjack, roleta e craps, assim como as slots machines (máquinas caça-níqueis virtuais),

também disponíveis nos cassinos online. Tais games apresentam uma série de recursos de ponta, tanto do ponto de vista técnico (como gráficos e animações 3D e o uso de Realidade Virtual e Inteligência Artificial) quanto do aspecto de segurança (com criptografia SSL, Blockchain etc).

Futebol

No esporte mais popular do planeta Terra, a tecnologia está inserida de variadas maneiras, das mais ocultas às mais impactantes. Muitas vezes passa despercebido, mas a evolução do esporte bretão começa com o desenvolvimento de materiais mais modernos, como bolas, chuteiras e uniformes, que com o passar do tempo facilitaram e potencializaram o desempenho dos atletas.

Isso sem contar os equipamentos de preparação e mapeamento físico dos jogadores. Mas

talvez a maior das revoluções nas últimas décadas foi a introdução do Video Assistant

Referee. Inaugurado oficialmente em 2018, o polêmico VAR tem trazido consigo novos recursos, como as tecnologias de impedimento semiautomático e da linha do gol, que marcam sem a interferência humana se um jogador está adiantado ou se a bola entrou na meta.

Automobilismo

O automobilismo é um verdadeiro laboratório tecnológico, onde as principais inovações das pistas são reproduzidas nos carros que vão para as ruas ou até mesmo em equipamentos domésticos. Uma das primeiras invenções oriundas das competições foi o espelho retrovisor, utilizado pela primeira vez na edição inaugural das 500 Milhas de Indianápolis da Fórmula Indy, em 1911, pelo piloto norte-americano Ray Harroun.

Já a Fórmula 1 é responsável pela maioria das inovações automobilísticas, como o sistema de freios ABS, câmbio automático, controle de tração, volante multifuncional, dentre outras. Por sua vez, a moderníssima Fórmula E se tornou a principal referência mundial em motores elétricos, enquanto o campeonato brasileiro do Rally dos Sertões apresentou a todos o Smart Driving Labs, uma plataforma de monitoramento de veículos.

Tênis

Um dos esportes mais desafiadores que existem, o tênis também traz muita tecnologia

embarcada ao longo de sua história. Além dos recursos de revisão de jogadas em vídeo

através do sistema Hawkeye, a modalidade conta com equipamentos cada vez mais

modernos. Inicialmente produzidas com madeira, as raquetes passaram pela fase de metal e grafite, e hoje são construídas com grafite e fibra de carbono.

Além disso, muitos jogadores utilizam sensores integrados, capazes de registrar dados

biomecânicos. Por ser disputado em diferentes pisos, o esporte da bola amarela também exige que os calçados sejam adaptados para cada superfície, o que implica na criação de soluções inovadoras para a evolução do jogo e o aprimoramento do desempenho.

Atletismo e corrida de rua

Das pistas onde passam os carros mais velozes do planeta para as ruas onde as pessoas

correm e caminham, a tecnologia também deixou sua marca. Afinal, os atletas profissionais e amadores assíduos têm hoje à disposição uma porção de equipamentos que proporcionam uma experiência mais completa e segura de suas atividades.

Nessa lista estão softwares especializados para monitorar o desempenho, capazes de gerar relatórios completos sobre velocidade, distância e ritmo alcançados, batimentos cardíacos, gasto calórico, dentre outros. Além de ajudarem a aperfeiçoar o treinamento e a estratégia de corrida, também registram importantes dados sobre a saúde dos praticantes.

No atletismo profissional, os competidores ainda utilizam sensores de análise biomecânica, que oferecem insights valiosos sobre a técnica de corrida, saltos e arremessos, otimizando o treinamento e aprimorando o desempenho.