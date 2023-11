Mega da Virada: apostas para prêmio de R$ 550 milhões iniciam nesta segunda

A Caixa Econômica Federal abriu nesta segunda-feira, 13, as apostas para a Mega da Virada de 2023. O prêmio estimado deste ano é de 550 milhões de reais, o maior da história da Mega Sena.

Imagina ganhar R$ 550 milhões neste final de ano? Isso é possível se você realizar uma aposta na Mega da Virada. O sorteio que ocorre no dia 31 de dezembro de 2023, pela Caixa Econômica Federal, terá o maior prêmio da história. As apostas começam nesta segunda-feira (13). A Roleta Loterias em São Joaquim é o lugar ideal em São Joaquim e que estará aberto até as 18h30. O jogo simples, marcando seis dezenas, custa R$5, oferecendo a chance de concorrer ao prêmio dos sonhos.

Assim como nos anos anteriores, o concurso 2670, por ser uma edição especial, não acumula. As apostas podem ser realizadas até às 17h do dia 31 de dezembro, em casas lotéricas, aplicativos para iOS e Android, ou pelo site da Caixa Econômica Federal.

Quem ganha o prêmio?

Se ninguém acertar os seis números sorteados, o prêmio é dividido entre as apostas que acertarem cinco dezenas, e assim por diante. No ano passado, em 2022, o prêmio da Mega da Virada foi de R$ 541 milhões. No concurso, cinco apostas dividiram o valor, ficando em R$ 108.393.993,26 milhões para cada ganhador.

Com informações de portal Metrópoles