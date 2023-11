Há 2 milhões de litros de diesel, gasolina e álcool na empresa em chamas, dizem bombeiros; crítica a situação

Uma distribuidora de combustíveis em Chapecó/SC foi atingida por um incêndio na manhã desta segunda-feira (13). O fogo começou em um caminhão que descarregava 76 mil litros de combustíveis e se espalhou para parte dos tanques de armazenamento, que contém cerca de 2 milhões de litros de diesel, gasolina e álcool. Ninguém se feriu no incidente.

O Corpo de Bombeiros Militar mobilizou 15 caminhões e 35 profissionais da região Oeste de Santa Catarina para combater as chamas, que começaram por volta das 6h30. As equipes também contam com o apoio de veículos da própria distribuidora, uma equipe do Bombeiro do Aeroporto e de outras empresas, que transportam água do Rio Uruguai, a cerca de 10 km do local do incêndio.

“No momento, o calor é muito intenso nas células dos tanques onde está queimando e devido a isso, as equipes estão atuando no resfriamento dos tanques que estão mais próximos e que ainda não foram atingidos pelo fogo”, completam os bombeiros.

O motorista do caminhão que originou o fogo conseguiu sair ileso. Os funcionários da distribuidora também evacuaram o local antes que o fogo se alastrasse. A empresa fica no Distrito de Marechal Bormann, uma área distante do centro da cidade, às margens da SCT-480, que liga Santa Catarina ao Rio Grande do Sul.

A Defesa Civil alertou que a fumaça produzida pelo incêndio é densa, escura e tóxica, e pode afetar outras cidades da região. O órgão recomendou que a população evite o contato com a fumaça e siga as orientações das autoridades.

Está sendo utilizado água e espuma (com líquido gerador de espuma), porém a nossa capacidade de geração de espuma não atende a demanda necessária para a extinção de incêndio no momento”, ressalta o órgão.