Dia memorável em prol do Outubro na comunidade de Santa Isabel

Um dia memorável em prol do Outubro Rosa na Casa Kolping! AESF – Flor de Liz promoveu um evento impactante em Santa Isabel, no dia 28 de outubro, para conscientizar sobre a prevenção do câncer de mama.

Tivemos uma roda de conversa esclarecedora com a enfermeira Gleice e a incrível Doutora Carla Orsini, que compartilharam informações valiosas sobre a importância da prevenção no Outubro Rosa. Foi um momento de aprendizado, solidariedade e união em prol da saúde feminina.

Além das conversas e orientações, proporcionamos testes rápidos e facilitamos solicitações de mamografia, contribuindo para o cuidado preventivo das mulheres. A presença da convidada especial, Marilia Fabre, trouxe uma luz ainda mais especial a esse dia enriquecedor.

Agradecemos a todos que participaram e contribuíram para tornar esse evento tão significativo. Juntos, fortalecemos a conscientização e o cuidado com a saúde da mulher. Que o espírito solidário continue a brilhar, inspirando ações que fazem a diferença!