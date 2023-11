Ação Magnífica do Outubro Rosa secretaria de saúde de São Joaquim

Ação Magnífica do Outubro Rosa! No dia 28 de outubro de 2023, às 13:30, a Unidade de Saúde Central, em parceria com a Unidade Raio de Sol, promoveu uma iniciativa incrível em prol da conscientização sobre o câncer de mama.

As renomadas palestrantes, Doutora Renata e Doutora Camila, compartilharam informações valiosas sobre a importância da prevenção do câncer de mama. Um tema crucial não apenas neste mês, mas em todos os outros. A conscientização é a chave para a saúde!

Além das palestras enriquecedoras, a tarde também contou com deliciosos salgadinhos, proporcionando um momento descontraído e cheio de aprendizado. Afinal, cuidar da saúde pode ser leve e prazeroso!

Agradecemos a todos que participaram e contribuíram para tornar este dia tão especial. Juntos, estamos construindo um futuro mais saudável e consciente.