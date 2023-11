Associação Empresarial de São Joaquim está entre os finalistas do Prêmio Facisc InovA+

Desde julho se preparando para estarem entre as entidades com as melhores práticas de gestão e inovação do associativismo catarinense, 23 Associações Empresariais (de 64 inscritas) conseguiram chegar na última etapa do projeto e estão na corrida para o prêmio final que será entregue no dia 23 de novembro.

Divididas em cinco categorias, considerando o porte das associações, as entidades foram avaliadas por uma equipe técnica com base nos indicadores do Programa A+, que abrange oito áreas da gestão e de inovação, para profissionalização e desenvolvimento das associações empresariais.

As entidades serão premiadas em 1º, 2º e 3º colocadas de cada uma das cinco categorias, totalizando 15 associações que receberão a premiação no dia 23/11, às 19h, antes da posse da FACISC.

“Estamos chegando ao final de um trabalho feito a muitas mãos para alcançar melhorias na gestão das entidades e assim promover o desenvolvimento empresarial catarinense. Exalto neste momento o trabalho do comitê técnico e do comitê gestor que realizaram todas as avaliações e também todas as entidades que se inscreveram e moveram todos os esforços para mostrar suas ações e processos inovadores”, ressalta Amarildo Niles, diretor de Inovação da Facisc.

As demais associações que não foram classificadas para a última etapa, também poderão participar do evento que faz parte da programação do Encontro FACISC e que conta com uma grade especialmente elaborada para o setor empresarial catarinense.

Para participar do evento acesse https://www.encontrofacisc.com/ e garanta seu ingresso.

O Encontro FACISC 2023 conta com o patrocínio do BRDE, Dell Technologies, Sicredi, Convcard, BADESC, Fundação Empreender, Vinícola Pericó, DUO 24 Horas e HiGestor, e com a parceria estratégica do Sebrae e da Celesc.

Com informações: FACISC