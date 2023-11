7º Ovelhaço da Serra: Sabores, Negócios e Cultura em São Joaquim

Nos dias 25 e 26 de novembro de 2023, São Joaquim, SC, se prepara para sediar o 7º Ovelhaço da Serra no tradicional Parque Nacional da Festa da Maçã. Este evento, que acontece durante o sábado e o domingo, promete uma experiência única para todos os participantes.

Entre as atrações imperdíveis, destaca-se a “Churrasqueada da Carne de Cordeiro”, onde os amantes da gastronomia poderão saborear essa iguaria preparada de maneiras deliciosas. Além disso, o evento contará com exposições de animais, proporcionando uma oportunidade única de entrar em contato direto com os Ovinos.

A diversidade cultural estará em evidência com shows musicais que prometem animar o público, apresentações culturais que destacam a tradição da região e um espaço dedicado ao artesanato, onde os visitantes poderão apreciar e adquirir peças únicas.

O 7º Ovelhaço da Serra Catarinense não se limita apenas ao entretenimento. O evento também incluirá uma rodada de negócios, proporcionando oportunidades para empreendedores locais estabelecerem conexões e impulsionarem seus negócios.

Seja para desfrutar de uma experiência gastronômica única, apreciar a beleza dos animais, aproveitar apresentações culturais, ou mesmo fazer bons negócios, o Ovelhaço é uma celebração completa que reúne o melhor da Serra Catarinense, promovido pela ACISJO através do Núcleo de Ovinicultura de São Joaquim. Marque essas datas no calendário e venha vivenciar momentos inesquecíveis em São Joaquim, SC.