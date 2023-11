Taturana venenosa; Saiba o que fazer em casos de queimadura doloridas

O bicho é venenoso e pode desencadear reações

Em uma trilha você pode encontrar vários tipos de animais, como a Largata-Cachorrinho ou Taturana Ursinho, da espécie Podallalia, parece fofa, não é mesmo? Mas se a tocar vai ter queimaduras bem doloridas e vai acabar no hospital, pois é tóxica. Então cuidado na mata ao se apoiar em árvores,.nos galhos, ao colocar calçados e ao se sentar.

A jornalista Sandra Annenberg foi parar no hospital após pisar em uma taturana. A apresentadora teve uma reação grave depois de encostar na lagarta que, em contato com a pele humana, pode causar queimação, dor e inchaço.

Todos temem encontrar com onças, mas é algo raríssimo, quase impossível. Cobras poderá encotrar com facilidade, mas o terror mesmo são os mosquitos, borrachudo e mutuca, uma mosca com picada dolorida que inflama.

Esse bichinho simpático é uma lagarta, ou seja, uma larva de mariposa. Mas ela não é só uma lagartinha comum, na verdade é uma das lagartas mais perigosas que temos por aqui. Pertence a ordem Lepidoptera (borboletas e mariposas), da família Megalopygidae e provavelmente do gênero Podalia sp. Por causa dessa carinha de pelúcia são conhecidas como “lagartas-gatinho”, lagartas-cachorrinho” ou então “lagartas-de-fogo”.

Esse aspecto faz com que as pessoas se sintam confortáveis em tocar nesse bichinho. O que não é uma boa ideia, pois as cerdas da lagarta cachorrinho são capazes de causar uma reação muito parecida a de uma queimadura. Mas existem muitas espécies de lagarta e, no geral, as pessoas confundem as reações causadas por cada uma delas. Cerdas do animal são capazes de causar uma reação muito parecida a de uma queimadura.

Cerdas tóxicas do animal podem causar ferimentos graves; lagarta é fase larval de mariposa do gênero Podalia.

São animais peçonhentos. As cerdas, quando entram em contato com a pele, liberam uma toxina que provoca muita dor e inchaço – algo parecido com uma queimadura. — Matheus Mesquista, educador ambiental.

“As lagartas-cachorrinho são a fase larval de espécies de mariposa do gênero Podalia. Elas podem ser encontradas em várias regiões do País, especialmente no Sul, mais comumente em áreas de Mata Atlântica”, destaca o especialista. “Já na fase adulta esses animais fazem um grande papel polinizador. São mariposas noturnas que realizam um trabalho importante para manter o equilíbrio dos ecossistemas. Nessa fase, a espécie não representa risco, pois perde as cerdas do corpo”, completa.

Taturana queima?

Matheus Mesquita explica que a fama de ‘queimar’ vem da sensação provocada pelas cerdas do animal quando em contato com a pele. “Não é atoa que a espécie também é conhecida como lagarta-de-fogo. Esses pelos possuem uma toxina que é utilizada como defesa contra predadores. Em casos de acidente com humanos, a pessoa sente dor intensa no local, que pode se espalhar para outras regiões do corpo”.

“Náuseas, febre e dor de cabeça também podem ser sintomas do contato com as lagartas. Em casos mais graves, complicações como falta de ar e hemorragias são constatadas. Por isso, é importante manter distância do animal”, completa.

Por não ser bem uma queimadura, é preciso ficar atento ao modo de tratamento e não seguir padrões indicados em casos de queimaduras usuais.

“A pessoa deve lavar região de contato com água corrente, manter a calma, evitar esforço desnecessário e procurar atendimento médico. Não se deve fazer amarras ou torniquetes no membro atingido”, completa.

Outra recomendação é tirar foto ou levar a lagarta ao posto de saúde para que a espécie possa ser identificada e, assim, definir a necessidade de usar o soro para neutralizar o efeito do veneno.

Medidas preventivas

Atenção ao colher frutas, encostar em árvores e plantas;

Ao podar árvores, proteja as mãos com luvas grossas e use camisas de manga longa para evitar contato direto com as lagartas;

Afaste as crianças de árvores ou plantas que abrigam taturanas: os pequenos, atraídos pela ‘fofura’ do animal, podem se ferir

O nome lagarta-de-fogo não é à toa. Essa lagarta possui cerdas urticantes capazes de causar o maior estrago na nossa pele. As cerdas são estruturas de ponta aguda e resistente, contendo glândulas produtoras de veneno. Na base da cerda apresenta uma única glândula inserida no tegumento da lagarta.

Quando pressionada por ocasião do contato, a glândula libera o veneno que percorre um canal, sendo injetado na pele humana. A principal característica dos Megalopigídeos é a presença de longas cerdas, frágeis, sedosas que parecem inofensivas, semelhantes a “pelos” que escondem os verdadeiros as cerdas ocas contendo uma toxina, ou seja, são verdadeiramente venenosas.

As cerdas possuem uma alta capacidade de causar queimaduras, inchaço e vermelhidão, em casos graves pode causar febre. Os acidentes com lagartas são conhecidos no meio médico-científico como erucismo. Ao menor contato com a lagarta de fogo, lave bem o local e vá ao hospital em caso de febre e vômito. Felizmente, os adultos geralmente são inofensivos.

Com informações: Dra. Karlla Patrícia – Doutora em Biologia pela UFRJ