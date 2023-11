Meteorologista Piter Scheuer confirmou a ocorrência de um tornado em Urupema SC

O meteorologista Piter Scheuer confirmou a ocorrência de um tornado no município de Urupema, na Serra Catarinense, neste sábado (18). Durante a manhã, uma residência foi completamente destruída em decorrência dos ventos fortes que afetaram a região.

Nas imagens, é possível ver a casa sem telhado e paredes, com seus móveis totalmente destruídos. Embora a localização exata do incidente não tenha sido identificada, é possível observar pessoas caminhando no local. Não houve feridos.

Segundo a Secretaria de Turismo de Urupema, um casal de agricultores e seus dois filhos gêmeos viviam na casa que foi destruída por fortes ventos. A família não estava no local no momento do incidente e, por isso, ninguém ficou ferido.

Conforme Piter, entre as 9h e as 10h, o tornado atingiu o interior da cidade, gerando ventos extremamente fortes e destrutivos. A força do vento resultou na torção, arrancamento e quebra de diversas árvores na região.

Esses ventos intensos ocorreram após dias de chuvas intensas e causaram estragos na região serrana. Além de Urupema, outras localidades como Lages, São José do Cerrito, Correia Pinto, São Joaquim, Rio Rufino e Palmeira também registraram estragos.