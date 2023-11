Um homem de aproximadamente 50 anos está desparecido depois que sua casa foi arrastada na noite dessa sexta-feira, 17, pelas fortes chuvas que caíram no município de Praia Grande. Eles estava dentro da residência, localizada na comunidade de Rio do Boi.

O Corpo de Bombeiros iniciou as buscas na tarde deste sábado, 18. Ele seria um morador antigo da comunidade. As informações são do Portal Engeplus.