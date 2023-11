São Joaquim realiza ação de castração gratuita para cães e gatos em parceria com a ACAPRA

A Prefeitura de São Joaquim, em colaboração com a Associação Joaquinense de Proteção aos Animais (ACAPRA), está lançando uma iniciativa que visa promover a castração gratuita de cães e gatos no município. A ação visa controlar a população de animais de rua e contribuir para a saúde e bem-estar dos pets locais.

A atividade está programada para acontecer em duas datas e locais distintos. No dia 18 de novembro, a casa do turista, localizada no centro de São Joaquim, abrirá suas portas para receber os interessados em cadastrar seus animais. Já no dia 25 de novembro, será a vez da casa de Francisco, no bairro Santa Paulina, sediar o evento. O horário de atendimento será das 13h30 às 17h30 em ambos os dias.

É importante ressaltar que, durante esses dias, apenas serão realizados os cadastros dos animais. As castrações propriamente ditas serão agendadas e realizadas a partir do mês de janeiro do próximo ano. Os documentos necessários são RG, CPF e comprovante de residência.

A ação conjunta entre a Prefeitura e a ACAPRA visa conscientizar os tutores sobre a importância da castração, não apenas para o controle populacional, mas também para prevenir doenças e promover o comportamento saudável dos animais de estimação.

A iniciativa representa um passo significativo em direção ao cuidado responsável com os animais, demonstrando o comprometimento das autoridades locais e organizações não governamentais em assegurar o bem-estar dos animais e promover uma convivência harmoniosa entre seres humanos e pets.

Os interessados em participar da ação de castração gratuita são incentivados a comparecer aos locais especificados nas datas mencionadas, contribuindo assim para uma comunidade mais responsável e comprometida com o cuidado dos animais de estimação.