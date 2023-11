Anahí recebe diagnóstico após deixar show do RBD para ir ao hospital; Saiba

Anahí se manifestou na madrugada deste sábado, 18, sobre seu estado de saúde. A cantora, de 40 anos, precisou deixar o show do RBD em São Paulo antes da apresentação terminar para ir ao hospital. A artista fez exames e já recebeu o diagnóstico.

“Queridos amigos, pela primeira vez na minha vida tive que abandonar um show devido a um problema de saúde. Meu coração está em pedaços porque realmente era o que eu menos desejaria”, escreveu a cantora mexicana nos stories do Instagram.

No hospital, a artista foi examinada e divulgou seu diagnóstico: “Passei vários dias com dores insuportáveis nas costelas e cabeça. Febre alta e calafrios. De acordo com os exames de sangue e ultrassom que foram realizados em mim, estou com uma infecção renal grave, muita inflamação e dor”.