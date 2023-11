Colégio São José Transforma um Dia Comum em uma Festa de Alegria e Aprendizado para Crianças da Rede Municipal

O Colégio São José, em parceria com os alunos dos 2º, 3º e 1º anos, realizou um evento social que trouxe sorrisos, brincadeiras e aprendizado para muitas crianças da rede municipal. Este dia especial foi repleto de atividades planejadas para fortalecer os laços comunitários e proporcionar momentos inesquecíveis.

O projeto, desenvolvido no âmbito das Trilhas de Aprofundamento, com foco em “A Matemática e o Mundo do Trabalho”, contou com a participação ativa dos professores Alex, Letícia e Suelen. A proposta era organizar um evento que não apenas entretenha, mas também promova a aprendizagem contínua dos estudantes, desenvolvendo habilidades cruciais como organização, planejamento e relacionamento interpessoal, além de abordar questões socioambientais relevantes.

O público-alvo desse evento inclusivo foram algumas escolas do município, incluindo a EEIM Maria dos Prazeres, EEIM Filomena Martorano, EEIM Madre Paulina, EEBM Jurema Hugen Palma, EEIM Direitos Humanos e EEIM Alcides Zabot. Cada uma delas recebeu atenção especial, proporcionando uma experiência única e enriquecedora para as crianças envolvidas.

O dia foi preenchido com uma variedade de atividades, desde brincadeiras animadas até oficinas recreativas e um lanche especial. O objetivo era não apenas proporcionar diversão, mas também estimular a curiosidade e a criatividade das crianças, tornando o aprendizado uma experiência memorável.

O sucesso desse evento não teria sido possível sem o apoio crucial de diversos participantes e colaboradores que se uniram para tornar esse dia inesquecível. O Colégio São José expressa sua sincera gratidão à Rádio Difusora, Supermercado Zabot, Supermercado Silveira, Ponto do Pão, Farma e Farma São Joaquim, Frutas de Ouro, Sicoob, Cooperserra, Sandro Koerich Vieira e Singra Couto Strickert. Seu envolvimento e dedicação foram fundamentais para o sucesso e impacto positivo desse evento na comunidade.

Em tempos em que a união e a solidariedade são mais importantes do que nunca, o Colégio São José e seus parceiros provaram que, juntos, podemos fazer a diferença na vida das crianças e fortalecer os laços que formam uma comunidade vibrante e solidária. Este evento não apenas marcou um dia especial, mas também deixou uma lembrança duradoura nas mentes e corações das crianças participantes.