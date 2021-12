Orquestra de Cordas de São Joaquim encantou com sua apresentação na Igreja Matriz

O Natal Luzes de Joaquim continua encantando a todos com sua programação. Na noite do último sábado (11), foi a vez da Orquestra de Cordas de São Joaquim e músicos convidados fascinar o público presente na Igreja Matriz com o Recital de Natal.

Com regência da Professora Suiani Elinis, A Orquestra de Cordas composta por alunos da E.E.B Jurema Hugen Palma, do bairro Santa Paulina, e músicos convidados, trouxe em suas apresentações, canções que emocionaram os presentes. O repertório preparado com músicas natalinas e de reflexões, contou com interpretações de “Ave Maria”, “Let i Be”, Holy Night, Hallelujah, Noite Feliz, Adeste Fidelis, Jingle Bells e We Wish You A Merry Christmas.

Para o secretário de Educação, Cultura e Desporto, Fabiano Padilha, a noite de apresentações foi de muita emoção. “Em nome da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, gostaria de agradecer a todos os participantes dessa belíssima apresentação. A Professora de Música do Município Suiani Elinis que tão bem conduziu esse recital, aos alunos da nossa Escola Municipal Jurema Hugen Palma, aos músicos convidados, a Igreja Matriz na pessoa do Pe. Victor e a todos que de uma forma ou outra fizeram esse evento acontecer.

Depois de tanto tempo confinados em casa, poder estar aqui vivendo essa emoção com a arte da música o sentimento é de gratidão”, disse o secretário.

Por Assessoria de comunicação Prefeitura Municipal de São Joaquim