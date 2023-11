AMAP e Sebrae elaboram plano estratégico para lembrar a IG e a expressão da Maçã Fuji nesta quinta-feira

Será lançado nesta quinta-feira o Planejamento de Branding da IG da Maçã Fuji da Região de São Joaquim. É com grande satisfação que a AMAP– Associação dos Produtores de maçã e Pera de Santa Catarina, vem convidá-lo para o evento de lançamento do projeto : Planejamento de Branding da Indicação Geográfica da Maçã Fuji da Região de São Joaquim, que será realizado dia 20 de novembro às 14 horas, no Empório Coooperserra.

A Associação de Produtores de Maçã e Pêra de Santa Catarina (AMAP), em parceria com o Sebrae (SC), reúne produtores, distribuidores, varejistas e consumidores, para apresentação do Planejamento de Branding da Indicação Geográfica da Maçã Fuji da região de São Joaquim. Ou seja, trabalhar na gestão de marca da maçã, a partir de estratégias para garantir que um produto seja lembrado pelas pessoas, visando solidificar todos os diferenciais que envolvem esta fruta tão conhecida da Serra Catarinense. O evento acontece na próxima segunda-feira (23), a partir das 14h, no Empório Cooperserra.

O objetivo principal deste projeto foi tornar efetiva a elaboração de um plano de ações que tragam maior reconhecimento dos diferenciais da Maçã Fuji, detentora da Indicação Geográfica, por parte dos consumidores brasileiros, e com isto, tornar possível um ganho de competitividade em todo o território nacional. A Maçã Fuji, detentora desta IG é hoje considerada igual ou superior em qualidade, ao ser comparada com diversas outras consagradas variedades de maçãs estrangeiras.

O plano foi desenvolvido pelo consultor especialista na área comercial, marketing e vendas, Deivid Anselmo, em conjunto com a AMAP. Credenciado pelo Sebrae/SC, foi especialmente contratado pela Agência de Lages para elaborar o Planejamento de Branding da Denominação de Origem e Indicação Geográfica da Maçã Fuji da Região de São Joaquim. A IG foi conquistada devido às condições ímpares que a maçã que a região possui, sendo única em todo o território nacional. “A fruta possui características produtivas que a fazem atingir níveis de qualidade sem iguais em todo o país”, evidencia Deivid.

Projeto complementa a IG

O Planejamento de Branding da Indicação Geográfica da Maçã Fuji é uma etapa complementar de um grande projeto desenvolvido pelo Sebrae Lages, que se iniciou com a Agente Local de Inovação (ALI) Leonice Santos e que avançou com a supervisão do gerente regional Altenir Agostini e da analista de negócios Vanessa Castanheiro. A ação se deu durante todo o ano de 2023 em conjunto com a AMAP e as entidades que participam da Associação, como a Hiragami, Sanjo, Cooperserra, Frutas de Ouro, Epagri e IFSC.

Deivid Anselmo ressalta ainda que para o desenvolvimento deste projeto foram construídas várias etapas, como estudos de mercado, benchmarking junto a outros players do mercado, pesquisas junto às empresas participantes e seus departamentos comerciais e produtivos, entre outros. “Tudo para conseguirmos elaborar um plano que seja viável de ser aplicado pelas diferentes empresas e cooperativas produtoras e ao mesmo tempo se adequar às condições e limitações produtivas regionais”, conclui.

Por Assessoria de Imprensa